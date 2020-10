In Grünstadt wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Grund sind die angekündigten weitreichenden Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Nach der zu erwartenden Verordnung werde ein Weihnachtsmarkt im November nicht stattfinden können, so die Stadt. Auch danach sei es mehr als fraglich, ob es an den Adventswochenenden im Dezember einen solchen Markt, wenn auch reduziert, in der Innenstadt geben könne. Denn für dessen Organisation sei ein mehrwöchiger Vorlauf nötig. Deshalb, so Bürgermeister Klaus Wagner (CDU), habe sich die Stadt in Abstimmung mit dem Wirtschaftsforum Grünstadt dafür entschieden, den traditionellen Weihnachtsmarkt abzusagen. Sollte die Infektionslage sich bis Ende November deutlich verbessern und Maßnahmen gelockert werden, bestehe eventuell die Möglichkeit, im kleinen Rahmen einzelne Aktionen zur Weihnachtszeit anzubieten.