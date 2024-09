Die Stadtverwaltung will die Steuermarken abschaffen, die Hunde in Grünstadt am Halsband tragen müssen. Ihre Begründung dafür: Es habe schon bislang immer wieder Komplikationen gegeben. Und nun sind zwei weitere Erschwernisse dazugekommen. Erstens: Der bisherige Lieferant stellt die Produktion der Anhänger ein. Zweitens: Steuerbescheide weren eigentlich nicht mehr im Rathaus ausgedruckt. Stattdessen gehen die Dokumente elektronisch an einem externen Dienstleister, der sich dann um den Postversand kümmert. Nur bei der Hundesteuer ist das derzeit nicht möglich, weil da die Plakette mit in den Brief muss. Die SPD-Fraktion hat in einer ersten Debatte über den Verzichtsvorschlag gleichwohl Bedenken angemeldet. Bernhard Ellbrück (FDP) wollte daraufhin wissen, welchem Zweck die Anhänger bislang überhaupt dienen. Mehr über die bemerkenswerten Antworten der Verwaltung auf diese Grundsatzfrage steht im ausführlichen Artikel.