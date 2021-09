Aufgrund von Bauverzögerungen und Brandschutzauflagen ist der Theatersaal im Evangelischen Gemeindehaus Eisenberg derzeit noch nicht bespielbar. Darauf weist die Stadt in einer Mitteilung hin. Daher müssen die geplanten Veranstaltungen von Marcel Adam am 2. Oktober und Detlev Schönauer am 23. Oktober ersatzlos ausfallen. Die Tickets können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, so Christel Fellenberger vom Eisenberger Kulturamt. Die folgenden Veranstaltungen, die die Stadt in ihrem Theaterprogramm vorsieht, stünden jedoch nicht zur Diskussion, bekräftigt Fellenberger: „Ein Ende der Arbeiten ist absehbar, das Gröbste ist gemacht.“