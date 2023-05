Die Stadtverwaltung hat ihre Angaben zum neuen Bezahlsystem auf kostenpflichtigen Parkplätzen korrigiert. Statt per Parkschein können Autofahrer die Gebühr seit einigen Tagen auch per Handy entrichten. Sie müssen sich dazu zunächst kostenlos die App „Parkster“ herunterladen und dort verschiedene Angaben hinterlegen. Ein Nutzer-Vorteil gegenüber der herkömmlichen Methode: Die Parkzeit kann von unterwegs verlängert werden. Und wer früher als gedacht ans Auto zurückkommt, kann sich vorzeitig wieder ausbuchen und so Geld sparen. Die Korrektur der Stadtverwaltung betrifft die Wege zur Übermittlung der Parkgebühren, die in der App ausgewählt werden können: Demnach stehen derzeit nur die Abbuchung von der Kreditkarte oder die Zahlung per Rechnung zur Verfügung. Apple- oder Google-Pay können dafür hingegen noch nicht genutzt werden, das soll aber „im Lauf des Jahres“ ändern.

