Am Freitag hat die Stadt Grünstadt Neubürger empfangen. Weil die Veranstaltung wegen der Pandemie zweimal ausgefallen ist, hat sich einiges angesammelt: Rund 3000 Menschen sind eingeladen worden.

Benedikt Winkler und seine Freundin Ezgim Sahin haben Grünstadt eher zufällig entdeckt. „Wir waren in Eisenberg wandern und sind zurück über Asselheim gefahren. Da dachten wir ,das sieht ja aus‘“, erzählt der 28-Jährige. Da das Paar, das zu dem Zeitpunkt in Frankenthal wohnte, gerade auf der Suche nach einem Haus war, schaute es sich auf dem Immobilienmarkt um und wurde fündig. Die beiden kauften eine Doppelhaushälfte und zogen im August 2020 ein. War das die richtige Entscheidung?

Ulrike Hildmann (links) und Sandra Ohler Foto: Benndorf

Definitiv, meint Winkler. Grünstadt sei ideal – hinsichtlich der Anbindung an die Metropolregion Rhein-Neckar und auch mit Blick auf die Familienplanung. „Wir pendeln täglich nach Ludwigshafen, das ist von hier aus über die Autobahn kein Problem“, findet der Chemieingenieur, der wie seine 27-jährige Partnerin, die Biologin ist, in einem amerikanischen Pharmaunternehmen arbeitet. Die Bahnanbindung könnte allerdings besser sein. Toll seien die zahlreichen Kitas – fünf städtische, drei kirchliche und eine von der Lebenshilfe. Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) kündigt eine weitere Einrichtung In der Bitz an: „Der Grundsatzbeschluss ist im Stadtrat gefasst worden.“ Darüber hinaus gibt es allein drei Grundschulen und dazu weiterführende Schulen in der Stadt, was Winkler sehr lobt. Auch gefallen ihm die vielen Supermärkte.

Vom verschlafenen Nest zur attraktiven Kleinstadt

„Die Auswahl der Geschäfte ist gut“, sagt Ulrike Hildmann. Die gebürtige Grünstadterin ist vor etwa vier Wochen in ihre Heimatstadt zurückgekehrt – nach 45 Jahren, in denen sie in Kiedrich im südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis, in Mainz und in Freinsheim lebte. „Meine Eltern sind gestorben und so habe ich ihr Haus und – zusammen mit meinem Schwiegersohn – ihr Weingut Ittel im Klostergarten übernommen“, erzählt sie. Grünstadt habe sich mächtig gemausert – von einem verschlafenen Nest, in dem sie aufgewachsen sei, zu einer attraktiven Kleinstadt. Sie kenne die Hauptstraße noch bevor sie Fußgängerzone wurde. Das war 1974. Einziges Manko in den Augen der 62-Jährigen: Es könnte mehr Möglichkeiten fürs abendliche Ausgehen geben.

Janine und Sören Rose Foto: Benndorf

Im Februar 2020 ist Sandra Ohler nach Sausenheim gezogen. „Ich habe hier meinen neuen Lebensmittelpunkt gefunden“, erläutert die Lehrerin, die eine Zeitlang Konrektorin an der Dekan-Ernst-Schule war. Daher weiß sie noch, dass die Zusammenarbeit zwischen Schule und Stadt immer gut funktioniert habe. Insgesamt gefalle ihr an Grünstadt das Kleine, Kompakte und Familienfreundliche. Auch seien das Vereinsleben rege und die Versorgung gut. In der Innenstadt und im Gewerbegebiet bekomme man fast alles, was man brauche, sagt die 54-Jährige, die zuvor in Albsheim und in Steinborn gewohnt hat.

Die Menschen hier sind offen

In Römerberg bei Speyer waren Janine und Sören Rose zu Hause. Dann seien sie über eine Ebay-Kleinanzeige ohne Bild gestolpert, in der ein „renovierungsbedürftiges Haus“ in Sausenheim angeboten wurde. „Wir wussten vorher nicht einmal, dass Sausenheim existiert“, erinnert sich der 40-jährige Notfallsanitäter lachend, „aber weil wir beide gerade frei hatten, sind wir hingefahren.“ Die Eheleute haben sich sofort in das 1831 errichtete Bauernhaus im alten Ortskern verliebt. Im September 2021 zogen sie ein.

Bürgermeister Klaus Wager Foto: Benndorf

„Ich habe es allerdings zwischenzeitlich als Höllenhaus bezeichnet“, erzählt die Gattin, die in der Pfälzischen Pensionsanstalt in Bad Dürkheim arbeitet. Aus der sechswöchigen Renovierung, an die sie anfangs „blauäugig geglaubt“ hätten, sei eine bis heute andauernde Sanierung geworden. Dennoch sind die 39-jährige Essenerin und der Oberschwabe glücklich in ihrem neuen Domizil, das von viel Natur umgeben ist und in dem sie immer wieder mit ihrem neu gewonnenen Freundeskreis zusammen sind. „Solche Treffen waren in Römerberg nicht möglich“, sagt Sören Rose. Nicht nur, weil sie dort in einer Mietwohnung lebten, sondern auch, weil die Menschen nicht so offen gewesen seien.

Rund 3000 Personen wurden eingeladen

Exakt 1498 Briefe hat die Stadtverwaltung zum Neubürgerempfang verschickt, wie Anja Groh aus der Zentralabteilung mitteilt. Bei einem Durchschnitt von zwei Personen pro Haushalt, dürften die Einladungen rund 3000 Personen gegolten haben. „Grünstadt prosperiert“, stellte Bürgermeister Wagner zufrieden fest. Aktuell leben in dem Mittelzentrum 14.529 Menschen, bei der letzten Willkommensveranstaltung am 1. April 2019 waren es noch 13.958. Angemeldet für das kleine Fest unter laubfroschgrünen Schirmen auf dem Carrières-sur-Seine-Platz waren laut Groh 148 Leute.

Es wird weitere Herausforderungen geben

Bislang fand der 2012 ins Leben gerufene Empfang im historischen Trauzimmer des Alten Rathauses statt. Dort haben sich in den vergangenen drei Jahren 321 Paare das Ja-Wort gegeben. „Wir profitieren in diesem Bereich von einem gewissen Tourismus“, sagt Wagner. Neben den Groß-Projekten wie der laufenden, rund acht Millionen Euro teuren Sanierung des Leininger Oberhofs und der anstehenden Ertüchtigung der Rudolf-Harbig-Sportanlage nannte er als besondere Herausforderungen der Zukunft die Umsetzung eines Radverkehrskonzeptes in einer ursprünglich für das Auto gestalteten Stadt und den Umgang mit den Folgen von Corona, Klimakrise und Ukraine-Krieg.