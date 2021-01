Ebertsheim. Mehrere Zuschauerstühle der Tennistribüne aus der Halterung gerissen, einen Tisch in der Mitte zerbrochen, Terrassenstühle in ihre Einzelteile zerlegt sowie Flaschen und Gläser zerdeppert – der Zweite Vorsitzende des TSV Ebertsheim Steffen Alleborn hat am Sonntagmorgen seinen Augen nicht getraut, als er die Pergola am Tennisgelände des TSV „inspiziert“ hat.

In der Nacht zum Sonntag haben vermutlich Jugendliche rund ums Ebertsheimer Vereinsgelände gewütet. Denn Vorstandsmitglieder haben am Morgen danach neben etlichen Scherben, Abfall und Sangria-Tetrapaks unter beiden Pergolas auch frische Fahrradspuren auf dem derzeit wegen Corona gesperrten Vereinsgelände entdeckt. Den Schaden schätzt der Verein nach erster Inaugenscheinnahme auf mehrere Hundert Euro – angesichts der wegen Corona klammen Vereinskasse besonders ärgerlich, so Alleborn. Nun werde die Vereinsführung Anzeige gegen unbekannt erstatten und das Vereinsgelände künftig auch nachts öfter kontrollieren.