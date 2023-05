Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Sommerhalle im Grünstadter Stadtpark waren am Wochenende Sprayer zugange: Sie haben die frisch gestrichene Halle total verschmiert. Für den Parkverein, der sich ehrenamtlich um die Halle kümmert und erst vor Kurzem einiges an Geld hineingesteckt hat, ist das extrem ärgerlich.

Man muss wohl über die Lebensklugheit von Heike Mrosek-Handwerk verfügen, um angesichts der Schmierereien in der Sommerhalle folgendes zu sagen: „Schön wäre es, wenn wir