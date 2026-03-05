„So etwas darf nie wieder passieren“: Eine Ausstellung im Blauen Rathaus in Bockenheim erinnert an deportierte Juden aus dem Südwesten.

„So etwas darf nie wieder passieren“, sagt Emely-Elisabeth Dylla. Sichtlich bewegt liest sie die Texte auf den Schautafeln der Ausstellung im Blauen Rathaus in Bockenheim. Ihrer Ansicht nach sei der Holocaust in der Schule zu wenig thematisiert worden. Er dürfe jedoch nie in Vergessenheit geraten, findet die 21-jährige Lehramtsstudentin für Geschichte.

Die Ausstellung erinnert an die Deportation und Ermordung Tausender Juden aus dem Südwesten Deutschlands. Organisiert wurde sie vom Förderverein „Gegen das Vergessen“ in Zusammenarbeit mit dem Förderverein zur Erhaltung des kulturellen Erbes der ehemaligen jüdischen Gemeinden in Wachenheim und Bad Dürkheim. Besucher können sich dabei auf eine Zeitreise begeben.

Auch Dylla ist nicht allein gekommen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Irene ist sie aus Grünstadt angereist. „Man kann Parallelen finden in der heutigen Politik“, sagt diese. Emely Dylla bleibt vor einer Wandtafel stehen, auf der Zeilen von Herbert Odenheimer abgedruckt sind. Darin beschreibt er die Verzweiflung über den Tod seiner Eltern und die Folgen für sein Leben.

Besucher reagieren betroffen

Eine 65-Jährige aus Grünstadt betrachtet derweil eine Landkarte der Region. Sie zeigt, aus welchen Orten – unter anderem im Leiningerland – Menschen deportiert wurden. Die Besucherin ist erschüttert. „Das macht mich immer wieder sprachlos.“

Die Ausstellung erinnert auch an das Internierungslager Gurs in Südfrankreich. Dorthin wurden im Oktober 1940 Tausende Jüdinnen und Juden aus dem Südwesten Deutschlands deportiert. Die Bedingungen im Lager waren katastrophal. Fotografien zeigen die Missstände und das Leid der Menschen.

Deportationen und ihre Folgen

Getreu der im Protokoll der Wannsee-Konferenz vom Montag, 20. Januar 1942, festgehaltenen Vorgabe, „Europa vom Westen nach Osten“ nach Juden „zu durchkämmen“, wurden ab März 1942 auch Deportationen aus Frankreich organisiert. Im August 1942 ließen die französischen Behörden viele Juden in andere Lager bringen.

Von den mehr als 75.000 aus Frankreich verschleppten Juden waren zwei Drittel Ausländer. Insgesamt überlebten nur 2500 der Deportierten.

Diese Zahlen machen einen älteren Mann aus Bockenheim sprachlos. „Und jetzt gibt es schon wieder Krieg an so vielen Orten. Weshalb verstehen die Menschen es einfach nicht? Zumal wir in einer wirklich guten Zeit geboren sind.“ Seine Eltern hätten den Krieg erlebt und davon berichtet. Der Vater habe neben gesundheitlichen Problemen ein Leben lang unter seelischen Schmerzen gelitten. „Sobald er ein Flugzeug in der Luft gesehen hat, musste er ins Haus. Allein das Geräusch hielt er nicht aus.“

Veranstalter zufrieden mit Interesse

Gunther Bechtel, Vorsitzender des Fördervereins Blaues Rathaus, begrüßt das Interesse der zahlreichen Besucher. Von Freitag bis Sonntag hatten sie Gelegenheit, sich die Ausstellung anzusehen, die erstmals vom Förderverein organisiert wurde. Bechtel wünscht sich, dass weiterhin auf diese Verbrechen hingewiesen wird, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.