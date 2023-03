In seiner 49. Jahreshauptversammlung hat der SV Obersülzen nach der langen Phase der Corona-Pandemie eine neue Führungsmannschaft gewählt. Der Verein steht auf wirtschaftlich gesunden Füßen und hat in nächster Zeit viel vor.

In der für alle Vereine harten Zeit habe sich der SVO mit seinem Gaststättenangebot und dank das ehrenamtlichen Engagements des Teams über Wasser halten können. Spender und Sponsoren seien dem Verein ebenfalls treu geblieben, heißt es in einer Mitteilung des SVO.

Wegen der zahlreichen jungen Mitglieder soll in nächster Zeit das Minispielfeld mit einem neuen Belag ausgestattet werden, zudem erfahre das Naturrasenspielfeld ein „Refreshing“. Geplant sei, dieses auch mit einer LED-Beleuchtung auszustatten. Auch soll ein Outdoor-Fitnesspark installiert werden, in dem auch Kurse angeboten werden können. Als größtes Projekt wird allerdings die Modernisierung der Heizungsanlage genannt, die dringend ausgetauscht werden müsse. Alleine dies belaste den Verein mit mehr als 35.000 Euro, heißt es in der Mitteilung. Nicht zuletzt will der SVO mit Eröffnung der kommenden Biergartensaison ein „Facelifting“ seiner Sonnenterrasse vornehmen.

Bei Jugendarbeit auf sich allein gestellt

Um die Kosten schultern zu können, backt das SVO-Backteam in der Nacht auf 18. März Berliner. Das Team um Bäckermeister Frank Queisser zählt sechs weitere Helfer, darunter der 91-jährige Altbäcker und späteren Kriminalbeamte Walter Georg Neubürger. Ab 10 Uhr können die bestellten Berliner am Samstag, 18. März, im Sülzer Tor abgeholt werden.

Ab dem Sommer will der SVO dann seine intensive Jugendarbeit wieder alleine forcieren. Der Grund: Der Partnerverein SV Kirchheim habe die Zusammenarbeit in dem Bereich aufgekündigt. Sascha Gerber, scheidender Trainer der aktiven Mannschaft, Bruno Berhardt sowie Jugendleiter Marcel Fürnkranz würden sich dieser Aufgabe annehmen. Die Voraussetzungen für eine optimale Kinder- und Jugendbetreuung seien am Sülzer Tor gegeben, ist man sich sicher.

Die Vorstandswahl zeitigte folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Norbert Bölger; Zweiter Vorsitzender Marco Schäfer; Jugendleiter Marcel Fürnkranz; Kassenwart Philipp Keiser; Schriftführer Nils Rogenwieser; Beisitzer: Bruno Bernhardt, Gerd Fath, Laura Bartsch, Eliane Dauth, Marc Dohn; Revisoren: Bernd Schön und Andreas Lehmann.