3850 Starter aus 36 Nationen, 700 Helfer: Der Weinstraßen-Marathon ist ausgebucht und bietet sportliche Herausforderung in malerischer Kulisse.

Am 12. April ist es wieder soweit: der 14. Marathon Deutsche Weinstraße startet in Bockenheim und führt die Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Welt durch das Herz der deutschen Weinregion. Die Veranstaltung vereint die sportliche Herausforderung in einer landschaftlich malerischen Kulisse mit zahlreichen kulinarischen und musikalischen Leckerbissen.

Start und Ziel ist wieder das Haus der Deutschen Weinstraße in Bockenheim, wo um 10 Uhr der Startschuss fällt. „Wir sind ausgebucht – es haben sich 3850 Läuferinnen und Läufer angemeldet, Startplätze sind nur noch über das Läuferforum verfügbar“, sagt Rolf Kley, der Kopf des Organisationsteams, zu dem Vertreter der beiden Sportvereine, TSV Bockenheim und TSG Grünstadt sowie ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der beiden Vereine und Freiwillige entlang der Strecke gehören – insgesamt zwischen 700 und 800.

Qualität vor Quantität

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld weiß, dass sich 1250 Athleten zum Marathon, 1850 zum Halbmarathon und 700 als Duo-Läufer angemeldet haben. Harry Brand, der sportliche Leiter der TSG Grünstadt weiß, dass Anmeldungen aus 36 Nationen vorliegen, darunter neben Deutschland beispielsweise auch von der Airbase in Ramstein, aus Polen, den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich. „Unser Marathon ist europaweit bekannt, die beiden ältesten Teilnehmer sind Jahrgang 1946 – man kann also davon ausgehen, dass Laufen jung hält“, sagte er mit einem Schmunzeln.

„Wenn in den kleinen Ort Bockenheim, der rund 2300 Einwohner zählt, so viele Läufer und zusätzliche Gäste kommen, ist das eine echte Herausforderung“, betonte Brand und ergänzte: „Bei der Durchführung des Marathons ist uns vor allem Qualität wichtig und nicht die Anzahl der Athleten.“ Die Veranstaltung sei dank der Vermarktung über Social-Media-Kanäle und verschiedener Präsentationen auf Sport-Gesundheitsmessen bereits vor einem halben Jahr ausgebucht gewesen. Es gibt wieder die Möglichkeit der Teilnahme am Halbmarathon, der sich im Streckenverlauf vom Marathon unterscheidet. Ein Umstieg auf den Halbmarathon sei allerdings ausschließlich an der ersten Weiche zwischen Marathon- und Halbmarathonstrecke bei Kilometer 8,7 möglich.

700 Liter Dornfelder

Seit dem Marathon 2016 liefert die Bauern- und Winzerschaft Bockenheim den Rebensaft. „Speziell für den Marathon haben wir wieder zwei Weine kreiert, einen Riesling und einen Dornfelder“, verriet Christian Schäfer vom Weingut Sonnenhof in Bockenheim. Für den Marathon-Riesling haben acht Winzer aus Bockenheim insgesamt 3000 Liter Most aus Rieslingtrauben geliefert – dieses sind: Weingut Brand, Weingut Lauermann und Weyer, Weingut Bengel, Weingut Heiser-Buchner, Weingut Wöhrle, Weingut Jens Griebel, Weingut Bechtel & Sohn und das Weingut Sonnenhof – Karl Schäfer und Söhne. Die 700 Liter Dornfelder für den Siegerwein stammen vom Weingut Benß und Weingut Schloss Janson, die von Letzterem ausgebaut wurden.

Alle Teilnehmer erhalten bei der Anmeldung eine Flasche Riesling, die Siegerinnen und Sieger der Plätze eins bis drei aller Altersklassen erhalten zusätzlich den roten Siegerwein von der Bauern- und Winzerschaft Bockenheim. „Außerdem haben wir unsere Medaille in Traubenform in der Form etwas verändert, die jedem, der im Ziel ankommt, überreicht wird“, informierte Kley. Insgesamt seien mehr als 10.000 Euro als Geldpreise ausgelobt sowie Ehrenpreise der Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim für Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung, Unterricht und Erziehung im Wert von 8000 Euro.

400 Kilogramm Spaghetti

„Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch wieder den traditionellen Riesling-Schwamm als typische Erfrischung und neu diesmal den Bockenheimer Schorle-Schauer bei uns am Weingut kurz vor dem Ziel“, teilte Christian Schäfer mit. Das umfangreiche Rahmenprogramm bietet von Guggemusik und diversen Musikgruppen auch eine Nudelparty mit 400 Kilogramm Spaghetti. Die Strecke zwischen Bockenheim und Grünstadt wird am Marathontag zwischen 10 und 15.30 Uhr in beiden Richtungen komplett gesperrt sein. Zwischen Bobenheim am Berg und Bad Dürkheim sowie in der Gegenrichtung zwischen Bad Dürkheim und Kirchheim wird die Strecke an einzelnen Abschnitten versetzt jeweils für etwa drei Stunden gesperrt, bis alle Läufer den Abschnitt passiert haben. Querverkehr ist nur vereinzelt möglich.

Da die Parkmöglichkeiten in Bockenheim an diesem Tag massiv eingeschränkt sein werden, wird darum gebeten, die Park&Ride-Parkplätze in Grünstadt und Monsheim zu nutzen. Von dort fahren im Fünf-Minuten-Takt von 7.30 bis 9.45 Uhr Shuttlebusse nach Bockenheim, danach alle 15 Minuten. Bereits am Samstag, 11. April startet der Kinder- und Jugendlauf, zu dem sich Lauf-Fans im Alter zwischen fünf und 15 Jahren anmelden können, noch gibt es einige freie Startplätze.

Sicherheitskonzept steht

Anmeldungen sind ausschließlich online bis 11. April, 13.30 Uhr möglich. Die Kinder starten ab dem Haus der Deutschen Weinstraße ab 14.30 Uhr in den verschiedenen Altersgruppen über 1000 Meter, die Jugendlichen um 15.15 Uhr über eine Strecke von 1,6 Kilometern, was einer Meile entspricht.

Ein umfangreiches Sicherheitskonzept sorge dafür, dass sich Läuferinnen und Läufer entspannt dem Sport widmen könnten. Der nächste Marathon Deutsche Weinstraße soll dann am 2. April 2028 stattfinden.

Infos

www.marathon-deutsche-weinstrasse.de

