Sportminister Roger Lewentz hat John Attilo vom KSV Grünstadt für sein langjähriges Engagement mit dem Sport-Obelisken 2020 ausgezeichnet. Der Minister würdigte Attilo als Meistermacher, wenn es um die Sportart Gewichtheben gehe.

Beim KSV ist Attilo seit 1975 Mitglied. Seine aktive Zeit als Gewichtheber bestritt er von 1980 bis 2015. Die erfolgreiche Trainerlaufbahn begann im Jahr 2002, als er den KSV-Jugendtrainer unterstützte. Die eigenverantwortliche Leitung des Trainings der Aktiven und die Ausbildung von Kindern in der Langhantelathletik und im Mehrkampf mit Schwerpunkt Koordination und Konzentration begann er im Jahr 2004. Von 2008 bis 2018 war John Attilo Landesjugendleiter. Aus seiner Jugendarbeit hat Attilo fünf deutsche Meister hervorgebracht. Mit der aktiven Mannschaft startete er bis in die Erste Bundesliga durch. Das Fundament der heutigen KSV-Bundesliga-Mannschaft wurde von ihm gelegt. Mittlerweile sei der KSV zu einer bekannten Größe im Gewichtheben aufgestiegen – ein Verdienst und Erfolg von John Attilo, so Lewentz. Der Sport-Obelisk wird pro Jahr an nur fünf Preisträger vergeben.