Der VfR Grünstadt will Platz zwei gegen Worms II verteidigen. Bei einem Patzer von Büchelberg winkt sogar die Spitze. Zwei Neuzugänge fehlen.

Es ist angerichtet für ein Spitzenspiel. Fußball-Landesligist VfR Grünstadt empfängt am Sonntag, 15 Uhr, die U23-Mannschaft von Wormatia Worms. Der derzeitige Tabellenzweite trifft auf dem Rasen im Rudolf-Harbig-Stadion auf den aktuellen Ligadritten.

Der späte 2:1-Auswärtserfolg bei der TSG Pfeddersheim am vergangenen Wochenende hat dem VfR in vielerlei Hinsicht gutgetan. Zuerst ist da natürlich der Dreier. Da die U23-Mannschaft von Worms zu Hause gegen den FC Speyer mit 1:3 verlor, schnappte sich der VfR, der in Pfeddersheim in der Schlussphase zwei Treffer erzielte und den 0:1-Rückstand noch drehte, den zweiten Tabellenrang. Diese Platzierung würde für das Team von Spielertrainer Nico Müller am Saisonende die Teilnahme an den Aufstiegsspielen bedeuten.

Und dann war da die Stärkung der eigenen Moral durch die Tatsache, ein verloren geglaubtes Spiel doch noch gedreht zu haben. Nun kommt also Worms II nach Grünstadt. Beide Teams trennt gerade einmal ein Punkt. „Wir wollen den zweiten Platz verteidigen“, sagt Nico Müller und betont: „Worms II ist schon eine sehr spielstarke Mannschaft. Sie legen viel Wert auf Offensivfußball, haben junge Akteure, die schon eine große Qualität aufweisen. Und: Die Wormser haben vor allem in der Hinrunde viele Spiele in Unterzahl gestalten müssen, diese aber auch gewonnen.“

Dass die Wormatia II am vergangenen Wochenende gegen den FC Speyer zu Hause verlor, war für Müller keine Überraschung. „Der FC Speyer gehört für mich auch zu den Mannschaften, die noch ein gehöriges Wort um den Aufstieg mitreden werden. Wir haben uns gegen dieses Team auch sehr schwergetan. Also deshalb ist das nicht überraschend“, sagt der Grünstadter Coach.

In der Landesliga geht es im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg noch ganz eng zu. Selbst der derzeitige Tabellensiebte SV Gimbsheim ist mit sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SV Büchelberg (40 Zähler) noch voll im Geschäft. Nico Müller hat neben Speyer auch den Oberliga-Absteiger FSV Offenbach (35 Punkte), der derzeit Vierter ist, und den Fünften Fortuna Billigheim-Ingenheim (34 Punkte) auf der Rechnung für ganz oben. „Selbst bei Büchelberg muss man schauen, denn der Trainer dort hat ja seinen Weggang am Saisonende zum SV Herxheim angemeldet. Wie das sich dann dort entwickelt, weiß man jetzt auch noch nicht“, sagt Müller.

Für den VfR, der bei 37 Punkten steht, wäre ein Dreier gegen den direkten Konkurrenten Wormatia Worms (36 Punkte) eine sehr gute Sache. Spielertrainer Müller will sich aber nicht unter Druck setzen. „Wir schauen einfach weiter von Spiel zu Spiel. Damit sind wir bislang gut gefahren“, so der Coach.

Die beiden Winterneuzugänge Finn Leinberger und Selim Özdemir können am Sonntag nicht mitwirken. „Beide haben muskuläre Probleme und fallen leider noch aus“, sagt Nico Müller. In der Hinrunde gewannen die Grünstadter in Worms mit 2:1. Marcel Czekalla und Dominic Gerber waren damals die Torschützen des VfR. In der vergangenen Saison trennten sich beide Teams in Grünstadt mit einem leistungsgerechten 1:1. Bei einem Sieg winkt dem VfR sogar die Tabellenführung. Spitzenreiter SV Büchelberg muss zum Ligavierten FSV Offenbach. Bei einer Niederlage des Tabellenführers und einem Grünstadter Sieg würde die Pole Position in der Landesliga Ost wechseln, da der VfR dann punktgleich ziehen würde und das bessere Torverhältnis hätte. Das sollte Motivation genug sein.