Der VfR Grünstadt trifft am Wochenende auf Verfolger TSV Billigheim-Ingenheim. Gewinnt der VfR diese Partie, dürfte zumindest der zweite Platz schon sicher sein.

Die Fußball-Landesliga Ost geht in ihre spannende Schlussphase. Der derzeitige Tabellenführer VfR Grünstadt empfängt am Samstag, 15 Uhr, im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion den Ligadritten TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim. „Das ist ein wichtiges Spiel für Billigheim-Ingenheim. Für den TSV geht es wohl um die letzte Chance, im Kampf um Platz zwei noch mitzumischen“, sagt der Grünstadter Spielertrainer Nico Müller und macht klar: „Und für uns ist natürlich wichtig, den Abstand auf den TSV zu halten, vielleicht noch zu vergrößern. Klar: Und mit einem Sieg können wir auch den Zweiten SV Büchelberg auf Distanz halten und Platz eins verteidigen.“ In der Tabelle liegen die Grünstadter (56 Punkte) bei noch vier Spielen in dieser Runde zwei Zähler vor dem Zweiten SV Büchelberg (54). Acht Punkte hat der TSV Billigheim-Ingenheim (48) Rückstand auf den VfR.

Personell sieht es vor dem Topspiel vor eigener Kulisse bei den Grünstadtern wieder ein wenig besser als zuletzt aus. Offensivspieler Dominik Gerber, der zuletzt wegen Vaterfreuden fehlte, kommt in den Kader zurück. Seine „Vertretung“ Alex Dorn machte aber zuletzt beim Sieg gegen Ligaschlusslicht TuS Neuhausen ein ganz starkes Spiel. Vielleicht sind beide ja sogar am Sonntag in der Anfangsformation. Yannik Niemann, der die vergangenen Partien verletzt gefehlt hatte, trainierte zuletzt wieder mit.

Ob es zu einem Einsatz gegen den TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim reicht, bleibt aber noch abzuwarten. „Die Billigheimer sind offensiv sehr stark. Da kommt auf unsere Abwehr sicherlich einiges zu“, glaubt Nico Müller. Der TSV hat mit bisher 68 erzielten Treffern hinter dem FC Speyer (75 Treffer) die zweitbeste Offensive. Doch auch die Grünstadter haben einen sehr guten Angriff. Angeführt wird die Offensivabteilung des VfR von Torjäger Marco Sorg, der im Laufe der Runde 20 Mal traf.

Insgesamt haben die Grünstadter schon 66 Tore erzielt. Das ist Rang drei in der Landesliga Ost. Bester Goalgetter des TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim ist Marc Nauerth, der 16-mal bereits den Ball in das gegnerische Gehäuse verwandelt hat. „Ich denke, das wird ein schönes Spiel“, sagt Nico Müller. Die Hinpartie gewannen die Grünstadter in Billigheim überraschend deutlich mit 5:0.

Unterdessen kommt es zu einer kleinen Torwart-Rochade im Sommer beim VfR. Der derzeit angeschlagene Torwart Lars Dößereck wird den Klub am Saisonende in Richtung TuS Hohenecken verlassen. Dafür haben die Grünstadter mit Luca Vettermann einen neuen Keeper verpflichtet. Der 20-jährige und 1,93 Meter große Schlussmann kommt vom Ligarivalen Wormatia Worms II und wird mit dem derzeitigen Stammkeeper Maximilian Schäfer das Grünstadter Torhüterduo in der neuen Runde bilden. Vielleicht ja dann in der Verbandsliga Südwest.