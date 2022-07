Die Kita Am Wiesenpfad in Hettenleidelheim hat ein tolles Geburtstagsgeschenk erhalten: Die Einrichtung, die am Wochenende ihr 50. Jubiläum feierte, bekam von der Dohle-Stiftung aus Köln 2500 Euro. Davon sind für die Kita, in der aktuell 88 Kinder zwischen null und sechs Jahren von einem 16-köpfigen Team betreut werden, Spielzeug und Rädchen gekauft worden. Hier auf dem Bild werden die Neuanschaffungen von Kita-Leiterin Ulrike Pracht sowie Viola Philippi und Sarah Reinhold (von rechts) aus dem von der Chefin hoch gelobten Elternausschuss präsentiert. Für die Feier hatten die Jungen und Mädchen wochenlang verschiedene Beiträge einstudiert. Heraus kam ein rund einstündiges Programm. Unter anderem hatten die Kleinen bunte Schilder mit dem Peace-Zeichen um und sangen in Abwandlung eines bekannten Liedes: „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz die Hoffnung ist!“