Zumindest mit der Sanierung eines der drei Spielplätze im Ort soll es jetzt endlich vorangehen. Nachdem es laut Bürgermeister Franz Adam (CDU) mehrere Architekten nicht auf die Reihe brachten, Pläne zu erstellen, hat sich jetzt Andreas Schneeg ehrenamtlich daran gemacht.

Andreas Schneeg, ein Einwohner mit Fachkenntnissen, berichtete dem Gemeinderat am Montag von den Ergebnissen seiner Bemühungen, das Areal an der Burg in Ordnung zu bringen. „Dort passen maximal sieben Geräte hin“, erklärte er. Da auf manche Spielmöglichkeiten wie Schaukel, Kletterturm mit Rutsche, Wippe, Wipptiere und Sandkasten nicht verzichtet werden könne, bleibe nicht viel, was neu angeschafft werden könnte. Entscheide sich der Rat für mittlere Qualität aus Holz – Metall wäre günstiger, aber wartungsintensiver – kämen mit Fundamenten, Montage und Fallschutz rund 70.000 Euro auf die Ortsgemeinde zu.

Adam will die Pläne auf der Januarsitzung des Gemeinderats diskutieren und Zuschüsse beantragen. „Wenn wir jetzt aufs Gaspedal treten, könnten wir frühestens im Herbst 2022 fertig sein“, meinte Schneeg und schlug vor, erst einmal mit Freiwilligen und einem Bulldog die kaputten Geräte abzubauen und den Platz als nutzbare Wiese herzurichten.