Eine Spielhalle ist am Sonntagabend in Grünstadt ausgeraubt worden. Der Täter bedrohte eine Angestellte mit einem Messer. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Als die Angestellte der Spielhalle auf dem Schillerplatz gegen 20.45 Uhr den Kassenabschluss machen wollte, hat dort ein Mann geklingelt, vom dem sie dachte, es sei ein Kunde. Dieser habe die 34-Jährige mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert, teilt die Polizei mit. Die Frau packte einen vierstelligen Euro-Betrag in einen Beutel. Der Täter, der komplett schwarz gekleidet war, flüchtete. Sigfried Doll, Leiter der Polizeiinspektion in Grünstadt, sagt: Die Angestellte sei am Sonntagabend noch nicht in der Lage gewesen, genauere Angaben zum Täter zu machen. Er sei zu Fuß geflüchtet, in welche Richtung sei nicht bekannt. Die Polizei fahndete zwar sofort nach dem Mann, doch die Suche verlief ohne Erfolg. Den Beamten liegen derzeit keine Hinweise zum Täter vor, sie bitten deshalb um Hinweise (Telefon 06359 93120) aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand am Sonntagabend im Bereich Fußgängerzone, Neugasse, Schillerplatz verdächtige Wahrnehmungen gemacht.

Nicht der erste Überfall

Im Juli 2020 ist jene Spielhalle schon einmal überfallen worden, auch damals ließen die Täter eine vierstellige Summe mitgehen. Mehrere Männer passten eine 26-jährige Mitarbeiterin der Spielhalle ab, als diese gerade schließen wollte. Die junge Frau wurde zurück in das Gebäude gedrängt und unter Vorhalt von Schlagstöcken zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Die Täter flüchteten zu Fuß. Es habe damals einen Hinweis gegeben, berichtet Doll – allerdings habe der sich nicht erhärtet. Die Täter habe man bislang noch nicht gefunden.