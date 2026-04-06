Der VfR Grünstadt spielt in der Fußball-Landesliga Ost um den Titel mit. VfR-Spielertrainer Nico Müller ist sehr entspannt. Wieso, das erzählt er Reiner Bohlander.

Herr Müller, in den vergangenen Tagen ruhte der Spielbetrieb in der Landesliga Ost. Wie haben Sie und Ihre Mannschaft die Zeit genutzt?

Wir haben mal richtig Pause gemacht. Das tat auch sehr gut. Am Dienstag sind wir aber alle wieder am Start und bereiten uns auf das nächste Spiel vor.

Was ja ein top Spiel ist ...

Ja, wir empfangen zu Hause den FC Speyer. Das ist Tabellenzweiter gegen den Dritten. Der FC Speyer gehört für mich zu den stärksten Mannschaften in der Liga. Spielerisch sind sie vor allem gut. Das Hinspiel haben wir ja mit 2:4 verloren. Wir spielen aber zu Hause und wollen die Partie gewinnen.

Momentan steht Ihre Mannschaft mit 47 Punkten vier Zähler vor Speyer. Überrascht Sie das?

Wir wollten vor der Runde eine ordentliche Saison spielen, hatten dann aber leider immer wieder viele Ausfälle und einen kleinen Kader. Nach der Hinrunde waren wir schon acht Punkte hinter dem Spitzenreiter SV Büchelberg. Da hätte wohl niemand gedacht, dass wir das dann noch einmal aufholen und zeitweise sogar an der Tabellenspitze standen. Wir nehmen das jetzt mit und wollen natürlich bis zum Schluss oben mitmischen. Aber wir haben keinen Druck, sind da ganz entspannt. Ein Aufstieg ist sicherlich kein Muss.

Ist der Kader immer noch klein?

Wir haben in der Winterpause ja noch einige Spieler dazubekommen. Momentan ist das in Ordnung, die Jungs sind auch sehr motiviert. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Saisonschlussphase haben werden.

Sie selbst haben in Grünstadt schon viel erlebt, oder?

Ja, das ist jetzt bereits meine elfte Saison beim VfR. Lange als Spieler. Dann Cotrainer und in den vergangenen zweieinhalb Jahren als Spielercoach. Ich fühle mich sehr wohl hier. Und ja: Ich habe hier schon Spiele am letzten Saisonwochenende erlebt, in denen es um den Ligaverbleib ging. Und Partien, in denen wir um den Aufstieg gespielt haben.

Sie wohnen in Mannheim?

Ja, ich bin in Mannheim geboren und wohne in Käfertal. Aber der Weg zum Training ist in Ordnung. Meine Familie begleitet mich auch fast immer zu den Spielen. Das passt alles so.

Haben Sie für die nächste Saison schon verlängert?

Ja, das geht hier meisten ganz schnell und problemlos. Wir schauen uns kurz tief in die Augen, wenn das Thema ansteht. Eine kurze Frage, eine schnelle Antwort, dann geht es auch in der kommenden Saison weiter.

Ihre Cotrainerin Romina Konrad hat auch verlängert?

Ja, das war die Voraussetzung.

Und in der nächsten Spielzeit geht es in der Verbandsliga weiter?

Es wird auf jeden Fall wohl ein spannendes Saisonfinale. Wir wollen bis zum Schluss dabei sein. Was dann herauskommt, werden wir sehen.

Interview: Von Reiner Bohlander

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