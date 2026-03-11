Spielen hält jung: In Eisenberg sitzen Elf- bis 89-Jährige im Thomas-Morus-Haus zusammen am Brett. Was die Runde verbindet – und welche Spiele auf den Tisch kommen.

Bei Ralf Vettermann laufen die Fäden zusammen. „Ich bin schon Jahre lang als Spieler gut vernetzt in verschiedenen Spielgruppen“, sagt der Organisator des Spieleabends im Thomas-Morus-Haus. Das Ziel des Abends sei, neue Leute kennenzulernen, die ebenfalls Spielen als Hobby haben, und so eine Alternative zum Fernsehabend zu bekommen. Der Verein Bürger für Bürger hat in Kooperation mit der Stadt Eisenberg zum zweiten Mal zum Spieletreff eingeladen. Zu späterer Stunde kommt auch noch Stadtbürgermeister Peter Funck ( FWG) zum Spieleabend hinzu. Der jüngste Teilnehmer ist der elfjährige Noah aus Worms-Horchheim. Er ist mit seinen Eltern da, die Mitglieder im Verein Bürger für Bürger sind.

Er selbst kenne drei der anwesenden Personen, am Ende des Abends werde er alle kennen, sagt Vettermann über die 20 Anwesenden. Jeder bringe in der Regel eigene Spiele mit, die dann gemeinsam gespielt würden. Simone Asel aus Carlsberg hat das Spiel „Metro“ mitgebracht. Dabei kann man an der Pariser U-Bahn im Jahr 1900 vor der Weltausstellung mitbauen. „Ich bin heute da, weil meine Freunde alle wandern und keiner spielt“, erzählt sie und lacht.

Mehr Spaß in großer Runde

Auch Michaela Klein aus Eisenberg hat niemanden, der so gerne spielt wie sie. Sonja Kühn aus Eisenberg kennt auch den Spieletreff in Grünstadt und spielt privat gerne mit ihren Schwestern. Die 74-jährige Gerda aus Eisenberg spielt schon ihr ganzes Leben. „Mit mehreren zu spielen, macht aber am meisten Spaß“, betont sie. „Ich habe auch schon selbst Spiele entwickelt und entworfen, beispielsweise ein Würfel-Spiel mit Kreisel und Männchen, das habe ich auf Reisen immer dabei, damit es nicht langweilig wird.“ Sie spielt gerade an einem Tisch mit vier weiteren Mitspielern das Kartenspiel Trio. „Spielen hält mich jung“, sagt nebenan Lilli aus Steinborn und verrät dabei, dass sie schon 89 Jahre alt ist. Sie sagt: „Ich spiele auch mit meiner Familie, sogar meine Urenkel spielen schon.“

Mit am Tisch sitzen auch die 21-jährige Yaren Erkul aus Eisenberg mit ihrer besten Freundin Lea Stöbener (23) aus Ramsen. „Wir haben uns oft im Barbarossa-Café in Eisenberg getroffen und dort auch im Café gespielt, bis uns Stefan Lauble vom Verein Bürger für Bürger ansprach und von diesem Spieleabend erzählte – deshalb sind wir heute hier“, sagt Erkul. Das Kartenspiel „Mischwald“ wird an einem anderen Tisch gespielt. Bei dem Spiel taucht man in die Wunderwelt des Waldes ein und wetteifert darum, die wertvollsten Bäume zu sammeln und vielfältige Waldbewohner anzulocken, um einen ökologisch ausgewogenen Lebensraum für Flora und Fauna zu schaffen – ein durchaus praxisnahes Thema.

Das Spielen zelebrieren

Stefan Grimm aus Kerzenheim ist zum ersten Mal bei einem Spieleabend in Eisenberg dabei, war in der Vergangenheit allerdings schon mal in Rosenthal. „Das Problem dort war, dass der Spieletreff donnerstags um 14 Uhr stattfindet, da konnte ich genau einmal teilnehmen, als ich noch in Elternzeit war. Sonst arbeiten Leute in meinem Alter um diese Uhrzeit und deshalb war das Durchschnittsalter in Rosenthal auch 50 plus, die haben schon Zeit um 14 Uhr“, meint der 38-Jährige.

Bevor er nach Kerzenheim gezogen ist, war er Mitglied einer Spielegemeinschaft in Ludwigshafen. Als dann die Kinder kamen, sei immer weniger Zeit zum Spielen gewesen, da eine Spielerunde durchaus auch mal zwischen zwei und vier Stunden dauern könne. „Früher haben wir ab 18 Uhr gespielt, das ging mit einem Kind noch, aber mit zweien ist das nicht machbar“, sagt er und ergänzt: „Man will das Spielen ja auch ein bisschen zelebrieren, das ist nicht wie beim Online-Spielen, On-Knopf drücken und los geht’s. Bei Brettspielen wird erst mal aufgebaut, man unterhält sich dabei, das dauert eben.“ 19 Uhr als Anfangszeit für den Spieleabend findet er optimal – auch seine Frau wolle in Zukunft gerne mitkommen, sobald die Beaufsichtigung der Kinder in dieser Zeit geklärt sei.

Videospiel in Brettspiel umgewandelt

Ein besonderes Spiel wird von Patrick Drews aus Tiefenthal und Robert Polenz aus Ludwigshafen gespielt. Es nennt sich „Warhammer Kill Team“ und ist ursprünglich ein Videospiel. „Die Gebäudeteile habe ich mit dem Drei-D-Drucker selbst gemacht, die Figuren gekauft, aber selbst bemalt“, erzählt Drews. Gespielt wird im 41. Jahrtausend, wobei jeder Spieler ein sogenanntes Kill-Team befehligt und versucht, den Gegner mit verdeckten Operationen, Sabotageakten und waghalsigen Angriffen zu besiegen. „Bei dem Spiel kommt der Bastelaspekt hinzu, die eigene Kreativität wird gefördert“, betont er und ergänzt: „Früher war es Monopoli mit den Eltern, meine Spielleidenschaft ist bis heute ungebrochen.“

Noch Fragen?

Die nächsten Spieleabende im Thomas-Morus-Haus finden am 17. April, 12. Juni, 17. Juli, 18. September, 16. Oktober, 13. November und am 11. Dezember jeweils um 19 Uhr statt. Kontakt: Telefon 0152 22372290.

