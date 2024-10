Die letztwöchige Partie in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz zwischen der TSG Eisenberg und dem FC Arabia Frankenthal endete mit einem Abbruch. In der Nachspielzeit war Schluss. In den sozialen Medien hat sich Arabia nun zu Wort gemeldet. Die Offiziellen der TSG Eisenberg haben eine Stellungnahme dem Verband geschickt.

Es war ein emotionales Spiel. Auf dem Rasen ging es fair zu, es gab wenige klare Fouls. Das bestätigten beide Seiten. Auf den Zuschauerrängen war es dagegen