Der Spiel- und Bolzplatz „Am Schild“ in Bissersheim weist erhebliche Mängel auf. Darüber informierte Ortsbürgermeister Elmar Reichert in der jüngsten Ratssitzung. Zum einen gehe es um Standsicherheit. So seien an der Federwippe Schrauben nachzuziehen und der Basketballkorb zu demontieren, weil der Pfosten angefault sei. Zum anderen um Verletzungsgefahr. Am Karussell seien die Spalten zwischen den Sitzbrettern zu verschließen, weil sich darin Kleidung oder Haare verfangen könnten. Mehrmals wurde der Fallschutz moniert. Etwa das Vlies mit dem Rindenmulch unter der Nestschaukel, weil es sich hochwölbe und so Stolperfallen bilde. Klettergerüst und Kletterhaus stehen einfach auf dem Rasen, doch Gras sei seit 1998 nur noch bis zu einer Fallhöhe von 1,50 Meter als Fallschutz zulässig.

Für die große Spielekombination (unser Bild) gelte das Gleiche. Die sollte sogar komplett abgebaut werden. „Die Abstände bei der Sprossenleiter und beim Netz entsprechen nicht der Norm, weil eventuell ein Kinderkopf hindurch passen könnte“, berichtete Reichert. Die hölzerne Rampe weise Zwischenräume auf, in denen Finger eingeklemmt werden könnten. Kopfschütteln bei den Ratsmitgliedern löste ein weiterer Kritikpunkt des Sachverständigenbüros Wilfried Prinzen aus Rodgau aus: Demnach sei das Kletterseil, mit dessen Hilfe sich die Kinder die Schräge hinaufziehen können, zu entfernen. Begründung: Es lasse sich eine Strangulationsschlaufe bilden. Ohne das Tau kämen die jüngsten Spielplatzbesucher aber nicht mehr auf das Gerät, hieß es im Gremium.