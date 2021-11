Altleiningen. Die für Sonntag geplante Begegnung des TuS Altleiningen gegen den SV Ruchheim ist abgesagt worden. Grund sind mehrere, durch PCR-Tests nachgewiesene Corona-Infektionen bei den Spielern. „Aktuell ist nicht an Fußball zu denken. Die Lage ist nicht nur bei uns ernst“, so TuS-Trainer Michael Wolter. Bereits die Partie am vergangenen Sonntag gegen den FSV Schifferstadt musste aufgrund mehrerer positiver Corona-Schnelltests beim TuS abgesagt werden. Die betroffenen Spieler sind in Quarantäne. Zur Anzahl der Infizierten wollte der Verein keine Angaben machen. „Es sind genug betroffen, um die Partie abzusagen“, lautete der Kommentar von Wolter. Seit vierzehn Tagen konnte der TuS nicht mehr trainieren. Wann der Trainingsbetrieb wieder starten darf, ist unklar.