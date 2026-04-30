Seit Montag vergangene Woche gibt es eine Vollsperrung in der Innenstadt: Wegen Reparaturarbeiten an einem Kanal-Hausanschluss durch die Stadtwerke können Autos den Luitpoldplatz 8 derzeit nicht passieren. Nun teilt die Stadt mit, dass die Arbeiten noch andauern. Das bedeutet, die Sperrung muss bis Freitag, 8. Mai, bleiben. Eine Zufahrt zum Parkplatz Luitpoldplatz ist während dieser Zeit nur aus Richtung Bahnhofstraße möglich. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.