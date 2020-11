Unbekannte haben ihren Sperrmüll ohne Erlaubnis an der Mauer der Friedenskirche in der Neugasse aufgestapelt. Dass diese Müllmengen nicht im Gotteshaus angefallen sein können, das fiel auch Passanten auf. „Es gab deswegen Beschwerden bei uns“, sagte gestern auf Nachfrage Joachim Meyer, der Geschäftsführende Beamte der Stadt Grünstadt. „Unser Ordnungsdienst war vor Ort und hat den Müll unter die Lupe genommen, aber keine Hinweise auf den oder die Verursacher gefunden.“

Die Stadtverwaltung habe deshalb beim Kreis, der für die Abfuhr zuständig ist, nachgefragt. Danach gab es an zwei Stellen in der Neugasse in den vergangenen Tagen eine von Bürgern angeforderte Sperrmüllabholung. An diese hätten sich andere Anwohner offensichtlich dranhängen wollen, vermutet Meyer. Der bestellte Abtransport habe reibungslos geklappt, die übrigen Sperrmüllmengen an der Friedenskirche seien verständlicherweise von den Müllwerkern nicht mitgenommen oder auch gar nicht bemerkt worden, so Meyer. Deshalb müsse jetzt der Bauhof ran und die Abfuhr übernehmen. Zwei Mal im Jahr können Bürger bei der Kreisverwaltung die Abholung von Sperrmüll kostenfrei vereinbaren. Ohne eine Anforderung der Entsorgung ist diese nicht möglich.