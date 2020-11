Die Herkunft des Sperrmülls, der an der Friedenskirche in der Neugasse in Grünstadt abgeladen worden ist, ist geklärt. Wie der städtische Büroleiter Joachim Meyer am Dienstag mitteilte, gehört er zu einem Mietobjekt in der Ochsengasse. Die Mieter hatten für den 2. November einen Sperrmülltermin beim Abfallwirtschaftsbetrieb Bad Dürkheim (AWB) beantragt. Allerdings wurde der Abfall von der Entsorgungsfirma nicht abgeholt. Die Stadt fragte beim AWB nach. Dort hieß es, es sei kein Sperrmüll angemeldet worden. Aufgrund des RHEINPFALZ-Artikels hätten die Mieter aus der Ochsengasse ihren Vermieter informiert, dass der Sperrmüll noch vor Ort sei. Meyer: „Es wurde nun für den 24. November ein neuer Abholtermin vereinbart.“ Die Mieter würden noch am Dienstag ihren Sperrmüll wieder in die Ochsengasse bringen. Der Vollzugsdienst werde die Neugasse in seinem Abenddienst noch mal kontrollieren. Am 23. November stellten die Mieter die Gegenstände in Ansprache mit dem AWB wieder an die Ecke Neugasse/Obergasse (Friedenskirche). Die Entsorgungsfirma komme mit dem Lkw nicht in die Ochsengasse, daher sei dieser Standort gewählt worden, so Meyer. Er ergänzt: „Auch unsere Mitarbeiter vom Bauhof freuen sich sicherlich, dass sie den Abfall nicht abholen müssen.“