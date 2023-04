Die Schüler der Dekan-Ernst-Schule machen sich für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei stark. Die Kinder seien sehr bewegt gewesen angesichts dieser Katastrophe und hätten gefragt, wie sie helfen könnten, berichtet Rektorin Nicole Kaufmann.

„Wir als Lehrerinnen haben mit den Kindern über diese bestürzende Naturkatastrophe gesprochen und sie im Unterricht thematisiert“, sagt Schulleiterin Nicole Kaufmann.

Zudem hätten sie erzählt, dass auch ihre Eltern bereit seien, Geld zu spenden. „Sie wollten mehr über das Erdbeben und die aktuelle Situation im Katastrophengebiet erfahren und vor allen Dingen wollen sie aktiv helfen“, erklärt die Schulleiterin. Deshalb startet am Freitag, 28. April, eine gemeinsam Spendenwanderung aller Klassen unter dem Motto „Walk for Help“, bei der die Kinder zwischen fünf und acht Kilometer rund um Grünstadt erlaufen werden. Sponsoren aus Familie, Nachbarschaft oder aus dem Freundeskreis können pro erlaufenem Kilometer spenden. Zudem werden am Mittwoch, 19. April, im OIffenen Anfang von 8 bis 8.20 Uhr in der Pausenhalle selbstgebackene Muffins von den Eltern des Schülerrates verkauft. Auch dieser Erlös ist für die Erdbebenopfer bestimmt.