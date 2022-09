KERZENHEIM. Der Kinderkirchenmorgen aus Kerzenheim hat am Sonntag zu einem Spendenlauf aufgerufen. Viele Freiwillige haben gerne mitgemacht.

Rund 35 große und kleine Läufer hatten sich trotz niedriger Temperaturen am Wilhelm-Bernhard-Haus in Kerzenheim und später am alten Sportplatz eingefunden, die alle für einen guten Zweck laufen wollten. „Wir sammeln für das Ahrtal und dort speziell für Bad Neuenahr, wo wir mit unserer Spende die Kinder- und Jugendarbeit unterstützen wollen“, erklärte Helga Ebel, die Hauptorganisatorin des Spendenlaufs. Da bereits in der Vergangenheit für Bad Neuenahr gespendet worden sei, habe man mit der Gemeinde Kontakt gehalten und wolle das auch in Zukunft tun.

„Ich bin heute hier zum Laufen, weil ich helfen will und etwas Guten machen will“, sagte der sechsjährige Lennard aus Kerzenheim. „Für meine gelaufenen Kilometer zahlen dann Papa, Nachbarn und die Frau aus der Bücherei, Frau Rogozinski,“ verriet er und setzte sich – begleitet von seiner Mutter – direkt in Bewegung auf den mit bunten Bändern abgesteckten Parcours rund um den alten Sportplatz.

Mindestens 870 Euro erlaufen

Am Ende hatten die Teilnehmer insgesamt rund 200 Kilometer erlaufen. Die kleine Liah aus Rosenthal knackte den Rekord, indem sie mit ihrem Papa insgesamt 16 Kilometer zurücklegte – davon eine Runde von vier Kilometern sogar gejoggt.

Ebel erzählte: „Anna aus Kerzenheim, die jetzt in die zweite Klasse geht, hat den zweiten Platz erreicht, denn sie ist zehn Kilometer weit gelaufen.“ Weiter berichtet sie: „Es fehlen zwar noch wenige Laufkarten, die von den Kindern noch zurückgebracht werden müssen, aber bisher haben wir 870 Euro Spenden erhalten – ein toller Erfolg.“