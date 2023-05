Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer in diesen Tagen im Naturkostladen Herrlisch oder in der Papeterie Breuer in der Grünstadter Fußgängerzone einkauft, stößt jeweils an der Kasse auf einen umgedrehten Hut. Spenden, die darin gesammelt werden, kommen Künstlern zugute. Finanziert wird ein Konzert.

„Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir unsere regionale Szene in dieser kulturellen Eiszeit unterstützen können“, sagt der Inhaber des Bioladens, Niels-Holger Albrecht.