Das Fußballturnier der türkisch-islamischen Gemeinde Eisenberg hat am vergangenen Samstag einen Erlös von 4550 Euro eingebracht. Dieses Geld kommt den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien zugute, so der Veranstalter. Zum 22. Mal wurde dieses Fußballturnier veranstaltet, an dem sich 16 Mannschaften beteiligten. Zu diesem sportlichen Ereignis hatte die Gemeinde wieder viele kulinarische Köstlichkeiten angeboten, die großen Absatz fanden. Aus diesen Einnahmen sowie durch Preisnachlässe von Lieferanten und verschiedenen Verlosungen resultiert dieser Spendenbetrag.hde