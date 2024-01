Da kam etwas zusammen: Annerose Bär hat während ihrer Adventsausstellung vom 18. November bis 1. Dezember 2023 mit ihrem Team 1300 Euro Spendengelder gesammelt. Diese sind am Mittwoch an Karin Bauer aus Rosenthal übergeben worden, die den sogenannten Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) fährt. „Ich bin überwältigt von der Summe, die hier gesammelt wurde und bedanke mich herzlich bei allen Spendern“, sagte Bauer gerührt.

Gespendet wurde für zahlreiche selbst gebackene Kuchen und Getränke, die während der Adventsausstellung von Annerose Bär von ihr und ihrem Team angeboten wurden. „Der Wünschewagen finanziert sich komplett über Spenden, angefangen vom Benzin über die Mitarbeiter bis hin zu den Medikamenten, die für die Fahrgäste benötigt werden“, erklärt Bauer.

Bauer war beispielsweise im vergangenen Jahr mit dem Wünschewagen im Serengeti-Park in Hodenhagen, auf einem Schiff auf der Mosel, an der Nordsee und am Bodensee. Sie sagt: „Der Wünschewagen erfüllt schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase besondere Herzenswünsche und bringt sie am Ende ihres Lebens gut umsorgt noch einmal an ihren Lieblingsort.“