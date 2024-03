Die Altleininger Gogeljodler haben 1000 Euro an die Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg gespendet. Das Geld stammt aus Einnahmen bei der Traktor-Lichterfahrt am 2. Dezember, bei der Station auf dem Bahnhofsplatz in Altleiningen gemacht wurde, wo es unter anderem Glühwein zu kaufen gab. Der Vorsitzende der Lebenshilfe, Sebastian Baierl, kündigte an, mit der Zuwendung die Einrichtung eines Snoezelenraums bei den Offenen Hilfen zu unterstützen. So ein Raum lädt durch ein spezielles Ambiente zur Entspannung und zum Energietanken ein. Die nächste Lichterfahrt ist für den 7. Dezember vorgesehen.