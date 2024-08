In Kaiserslautern gibt es einen Rollen- und Simulationsspielverein namens KaRoTa, der regelmäßig Veranstaltungen macht, bei denen Geld für Spenden zusammenkommt. Kürzlich gingen 2300 Euro an die Katholische Kita St. Peter in Grünstadt. Warum sich der Verein für diesen Empfänger entschieden hat und wofür das Geld benutzt werden soll.

Die Kita St. Peter hat Platz für 75 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren, die in drei verschiedenen Gruppen betreut werden. Jede davon hat eigene Räume, in denen Spiele und Bücher auf ihren Einsatz warten. „Unser Budget ist gut, aber da Kita-Spielzeug oft teurer ist als im Handel und wir auf Zertifizierung achten, müssen wir mit dem Geld haushalten“, sagt Jens Blum, der Leiter der Kita. Es gebe beispielsweise hochwertige Spiele wie Löffelgolf, bei dem ein Hindernisparcours aus Holzteilen gebaut wird, über den eine Kugel um die Ecke sowie nach oben und unten geführt werden muss, bis sie im Ziel eine Glocke ertönen lässt. „Das fördert die Feinmotorik und die Konzentration und je nach Alter gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen“, erklärt Blum.

Daneben gibt es aber auch digitale Spielzeuge wie den Anybook-Reader. „Wir wollen nicht nur nachhaltig sein, sondern auch mit der Zeit gehen“, sagt Blum. Dafür komme die Spende des Rollen- und Simulationsspielvereins KaRoTa gerade recht. Bei dem Verein, der 2002 gegründet wurde, dreht sich alles um Brett-, Karten- und Rollenspiele. „Unser Ziel ist die Kinder- und Jugendförderung in und um Kaiserslautern“, erklärt Mitglied Stefan Kleiner. Zweimal im Jahr gibt es Veranstaltungen an der Uni in Kaiserslautern: Im Foyer werden dann Tische aufgebaut, an denen Brett-Spiele gespielt werden können. „Alles, was ohne Computer gespielt werden kann, findet man bei uns“, sagt Maximilian Lenz von KaRoTa.

Spielen fördert die Entwicklung der Kinder

An der Uni studierten Menschen aus ganz Europa, die zu diesen Anlässen zusammenkämen. Aber auch andere Gäste seien willkommen. Durch das Eintrittsgeld und den Verkauf von Speisen und Getränken sowie eine Versteigerung oder Tombola kämen Spendengelder zusammen. „Wir von KaRoTa wissen, dass die Bedeutung des Spielens auch für Erwachsene immens wichtig ist und jeder unbedingt das Kind in sich bewahren sollte“, betont Kleiner. Spielen vereine, mache Freude und Freunde und „durch das Spiel entwickeln sich Kinder sozial, gefühlsmäßig, motorisch, sprachlich und intellektuell“.

Wofür die Spende in der Kita St. Peter ausgegeben wird, steht bislang noch nicht fest und es soll auch nicht übers Knie gebrochen werden. „Wir wollen gut und sorgfältig überlegen, was wir anschaffen“, sagt Kita-Leiter Blum. Es soll etwas sein, das normalerweise nicht möglich wäre – „vielleicht auch eine größere Anschaffung, die wir uns nur durch diese großzügige Spende leisten können“.

Noch Fragen?

Die nächsten Convention-Tage des Rollen- und Simulationsspiel-Vereins KaRoTa finden im November statt. Näheres im Netz unter www.karota.de.