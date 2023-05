Die SPD-Fraktion will die Mitbestimmung von jungen Leuten fördern – sie will, dass es in Grünstadt in Zukunft eine Jugendvertretung gibt. „Eine frühzeitige Beteiligung der Jugendlichen ist geeignet, das Interesse für die Kommunalpolitik zu stärken“, schreibt die SPD-Fraktion, die bei der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag einen entsprechenden Antrag einreichen will. Grünstadt halte neben Kitas und Schulen verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche vor – wie das Haus der Jugend, die Musikschule, Spielplätze und die Alla-Hopp-Anlage. Der Stadtrat diskutiere intensiv über diese Angebote. Die SPD-Fraktion wünscht sich, dass auch diejenigen, über die dabei gesprochen wird, eine Stimme bekommen: „Direkte Beteiligung und Anregungen aus der betroffenen Altersgruppe heraus würden diese Beratungen diversifizieren und breiter aufstellen. Die Gesprächs- und Entscheidungsgrundlagen könnten sich somit enger an den Bedarfen, Wünschen und Vorstellungen der betroffenen Kinder und Jugendlichen ausrichten und so zu einer zielgruppengerechten Umsetzung beitragen.“ Die SPD-Fraktion beantrage deshalb, dass die Stadt eine Jugendvertretung einrichtet. Dieses Gremium solle zum einen „politisch beratend tätig werden“, könne aber auch „eigene kulturelle oder soziale Projekte beziehungsweise Veranstaltungen“ organisieren.