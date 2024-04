Mit einer Kandidatenliste, auf der die Anzahl der Frauen überwiegt, tritt die Tiefenthaler SPD zur Kommunalwahl am 9. Juni an. An der Spitze steht Sarah-Kathrin Birr, die als Bewerberin für das Bürgermeisteramt nominiert wurde.

Die 40-jährige Tiefenthalerin, eine geborene Mann, ist bereits seit 2004 in der Kommunalpolitik tätig. Sie saß im Kultur- und Sozialausschuss sowie im Bauausschuss. Seit 2019 ist Birr auch Mitglied im Gemeinderat. Obwohl sie als Erzieherin in einer Hettenleidelheimer Kita angestellt und in zahlreichen Vereinen aktiv ist, will sie Ortschefin werden. „Besonders in Zeiten, in denen die Demokratie herausgefordert ist, ist es von großer Bedeutung, dass junge Menschen politische Verantwortung übernehmen, um positive Veränderungen anzustoßen“, meint sie. Gemeinsam mit einem Team aus Kandidaten mit langjähriger Erfahrung und jungen, motivierten Leuten wolle sie mit menschlichem Herz, anpackender Hand und mit Weitblick agierendem Verstand das Beste für das Dorf erreichen. Tiefenthal solle ein lebendiger, inklusiver und zukunftsorientierter Ort sein.

Kandidaten

1. Sarah-Kathrin Birr, 2. Thomas Mann, 3. Marcel Birr, 4. Oliver Theobald, 5. Tilman Weingart, 6. Karola de Nijs, 7. Sebastian Höger, 8. Dana Schattner, 9. Dorothee Mann, 10. Anke Postel, 11. Ingeborg Gaub, 12. Gitta Schattner.