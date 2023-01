Der SPD-Ortsverein hat kürzlich seine Jahresabschlussfeier veranstaltet – und dazu zahlreiche Mitglieder und Freunde im Blauen Rathaus begrüßen können. Unter anderem standen Ehrungen auf der Tagesordnung.

Wolfgang Martin, der stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins, führte durch die Veranstaltung – und sprach dem ehemaligen Vorsitzenden Gunther Bechtel einen Dank im Namen aller Mitglieder aus. Bechtel trat zwischen den Jahren aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurück und hat laut Martin eine große Lücke hinterlassen: Immerhin 18 Jahre lang habe er der Bockenheimer Ortsgruppe vorgestanden und in dieser Zeit einiges für die SPD in die Wege geleitet. Der Posten des Vorsitzenden ist momentan vakant und Martin führt die Geschäfte. Am 16. Januar soll es eine Mitgliederversammlung geben, „mit der Hoffnung verbunden, dass sich wieder ein zielstrebig gutes Team als Vorstand bildet“.

Martin ging darauf ein, dass in den vergangenen zwei Jahren bedingt durch die Corona-Pandemie viele der gewohnten Vereins- und Mitgliederaktivitäten nicht möglich waren. Am 25. November 2022 aber, dem „Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“, habe es in der General-Kullmer-Straße einen Informationsstand gegeben, der guten Anklang fand. „Es wurde dort so richtig bewusst, wie viele Probleme dieser Art vor unserer Haustür sind“, sagte Martin. Auch die Adventsfeier für Bockenheimer über 60 am 1. Dezember sei gut angenommen worden.

Wieder einige Aktivitäten geplant

Für dieses Jahr hat der SPD-Ortsverein wieder einige Aktivitäten geplant: Neben dem Stammtisch, der immer am zweiten Montag im Monat stattfindet, seien ein Frauenfrühstück im Café Brunnett am Internationalen Frauentag, 8. März, die Ostereierausgabe am 8. April, ein Familientag am 1. Mai, eine Aktion am „Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ am 25. November und für 1. Dezember die Adventsfeier für Bockenheimer Senioren über 60 geplant.

Bei der Jahresabschlussfeier wurde der verstorbenen SPD-Mitglieder sowie Bockenheimer Bürgerinnen und Bürger gedacht. Auch die vielen Soldaten und Zivilisten auf russischer und ukrainischer Seite, die im Jahr 2022 durch einen sinnlosen Krieg ihr Leben verloren haben, waren in den Gedanken der Genossen.

Ein erfreulicher Punkt auf der Tagesordnung waren die Ehrungen: Mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent für 50 Jahre Treue zum und Engagement für den Verein wurden Hans Alles, Eugen Ackermann, Heinz Ehleiter, Liselotte Jung, Helga Nehrbass und Klaus Schäfer ausgezeichnet. Urkunden für 25 Jahre Zugehörigkeit zum Verein wurden an Elisabeth Barth, Ingrid Barth, Peter Jung und Klaus Mattern überreicht.rhp