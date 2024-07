Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich kurz vor der geplanten Amtsübergabe an ihren designierten Nachfolger Alexander Schweitzer beim Pfalztreffen der Sozialdemokraten am Sonntag in Bockenheim in ihrer bisherigen Rolle als Regierungschefin von der Partei verabschiedet. „Macht’s gut, ciao“, rief sie ihren Zuhörern zu, die stehend Applaus spendeten. Schweitzer nannte die aus Neustadt stammende und inzwischen in Trier lebende Dreyer eine „gute Freundin der Pfalz“. Am Politikstil der rheinland-pfälzischen SPD wolle er nichts ändern, sagte der Südpfälzer: „Wir sind nah dran und wir wollen nah dran bleiben.“ Prominente Gastrednerin des Pfalztreffens war die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Ortsvorsitzender Wolfgang Martin, der das Fest vorwiegend mit Helfern aus Bockenheim und einigen Unterstützern aus benachbarten Gemeinden auf die Beine gestellt hatte, war rundum zufrieden. Er freute sich über gutes Wetter, die gute Resonanz und der reibungslosen Ablauf der Traditionsveranstaltung.