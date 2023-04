Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SPD-Ortsverein wollte im April einen runden Geburtstag feiern: Seit 100 Jahren machen sich die Genossen um ihre Heimatgemeinde verdient. Das Corona-Virus hat darauf keine Rücksicht genommen, aber der Festakt soll noch dieses Jahr nachgeholt werden.

Gleich zwei Vereine sind vor ziemlich genau 100 Jahren in Kindenheim gegründet worden: Am 21. April 1920 ging der Turnverein (TVK) an den Start, wenige Tage zuvor, nämlich bereits am 15. April