Weil das Herbstfest des SPD-Ortsvereins Großkarlbach-Bissersheim am Wochenende Corona-bedingt ausfallen muss, überlegen die Mitglieder, ob es nicht doch eine abgespeckte Feier geben könnte. Auch in der Adventszeit wollen die Genossen Präsenz zeigen.

„Für unser Herbstfest in der Dorfmühle hätten wir nie ein Hygienekonzept hingekriegt“, begründete Ortsvereinsvorsitzender Hans-Peter Eckelmann in der Mitgliederversammlung am Mittwoch die frühzeitige Absage. Alt-Bürgermeister Ralf-Peter Riegel schlug vor, stattdessen einen Abend im kleinen Kreis mit neuem Wein und Zwiebelkuchen zu veranstalten. Als Termin käme der 29. September infrage. Über die Uhrzeit und den Ort will die SPD ihre Mitglieder noch informieren.

Noch sei auch unklar, ob der Weihnachtsmarkt stattfinden könne, sagte Eckelmann. „Wenn er ausfällt, sollten wir uns überlegen, ob wir als SPD alleine etwas machen“, meinte Riegel. Vorstellbar wäre ein Stand am Dorfgemeinschaftshaus, das Bücherheisel könnte einbezogen werden. Die Einnahmen könne man gut gebrauchen. Die Ausfälle von Veranstaltungen wie der Maifeier machten sich bemerkbar.

Hans-Peter Eckelmann forderte die aktuell 26 Mitglieder des Ortsvereins – zwei davon stammen aus Bissersheim, den Kandidaten der SPD für die Landratswahl im November im Kreis Bad Dürkheim, Timo Jordan (Haßloch), zu unterstützen.