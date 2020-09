Seit nunmehr zwei Jahren wartet die SPD-Fraktion im Grünstadter Stadtrat auf die Beantwortung einer Anfrage zum Radverkehrsentwicklungsplan. Der Antrag der Genossen war bei der Sitzung des Stadtparlamentes am 25. September 2018 bei einer Gegenstimme angenommen worden. Damit wurde die Verwaltung beauftragt, unter anderem Mängel und Schwachpunkte der bisherigen Radwege darzustellen und Vorschläge für eine Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr zu unterbreiten. An diesen Beschluss erinnerte Fraktionssprecher Christoph Spies bei der jüngsten Versammlung des Haupt- und Finanzausschusses im Weinstraßencenter. Er monierte, dass der Stadtrat bisher immer noch nicht über die Planungsarbeiten in diesem Bereich unterrichtet wurde und kündigte an, bei der Stadtratssitzung am nächsten Dienstag Informationen über den aktuellen Sachstand haben zu wollen. Dafür legte er im Ausschuss einen entsprechenden Antrag vor. In dem Schreiben heißt es: „Das ökologische Bewusstsein veranlasst immer mehr Menschen, Wege zur Schule, zur Arbeit und zu Einkäufen statt mit dem Pkw mit dem Fahrrad zurückzulegen.“ Diesem geänderten Mobilitätsverhalten der Bevölkerung sollte nach Ansicht der SPD Rechnung getragen werden – zumal sich das auch positiv auf das innerstädtische Klima auswirke. „Die Stadt Grünstadt hat sich zur Reduzierung der Immissionen verpflichtet“, schreiben die Sozialdemokraten. Um die Akzeptanz von Radwegen durch die Nutzer zu erhöhen, spiele der Sicherheitsaspekt eine große Rolle.