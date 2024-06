Der Sturzflug der Sozialdemokraten spiegelt sich auch in der Wahl zum Kerzenheimer Gemeinderat. Da verliert die SPD nochmal deutlich. Wieder stark im Aufwind: die CDU. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,5 Prozent.

Die SPD befindet sich in Kerzenheim weiter im Sinkflug. Hatten die Sozialdemokraten bei der Wahl 2014 noch stolze 60,5 Prozent der Wählerstimmen anziehen können, waren es 2019 nur noch 48,8 Prozent. Ein satter Verlust. Und der rasante Abwärtstrend setzt sich auch bei dieser Wahl fort. Die SPD stürzt diesmal auf 32,7 Prozent (5746 Stimmen) ab, hat sich in den vergangenen zehn Jahren also fast halbiert. Das gilt auch für Anzahl der Sitze: 2014 waren es zehn, 2019 acht, jetzt sind es fünf.

Deutlich besser läuft es derweil für die Christdemokraten im Ort. Konnten diese sich schon von 2014 (9,5 Prozent) auf 2019 (18,4 Prozent) fast verdoppeln, legen sie 2024 erneut zu. 32,6 Prozent der Wähler (5730 Stimmen) machten ihr Kreuzchen bei der Partei von Ortschefin Andrea Schmitt: ein riesiger Sprung. Da hat sich möglicherweise Schmitts Rote-Karte-Aktion gegen die Mainzer Landespolitik bezahlt gemacht, obwohl die Grundsteuer ja dennoch erhöht werden musste. Die CDU gewinnt zwei Sitze, hat jetzt fünf (2014: einen).

Auch die FWG verbessert sich, wenn auch nicht so stark. Von 23,6 Prozent (2014) kletterten die Freien Wähler stetig nach oben, erreichten 2019 25,1 Prozent und jetzt 29,6 (5195 Stimmen). Somit gewinnen sie einen Sitz dazu, haben jetzt fünf.

Die Grünen verlieren indes leicht, fallen von 7,8 auf 5,1 Prozent (2014: 6,4 Prozent), was 904 Wählerstimmen entspricht. Ihr Sitz (einer) bleibt unangetastet.

Die Gewählten

SPD: Markus Vorbeck (760 Stimmen), Gisela Mähnert (590), Peter Steinbrecher (521), Jörg Heide (427), Volker Mayer (420)

CDU: Andrea Schmitt (1035), Georg Ebel (578), Leno Schmitt (511), Bernhard Hebich (443), Maximilian Gütermann (384)

Grüne: Heiko Geil (219)

FWG: Manfred Lieser (835), Karsten Bessai (763), Anja Hoffmann (629), Steffen Mohr (626), Andreas Kemmer (551)