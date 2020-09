Die SPD im Wahlkreis Kaiserslautern geht mit Matthias Mieves (Ortsverein Bruchmühlbach-Miesau) in den Bundestagswahlkampf. Die Wahlkreiskonferenz in Kaiserslautern wählte am Samstag den 34-Jährigen im ersten Wahlgang zu ihrem Kandidaten. Auf Mieves entfielen 41 der 75 abgegebenen Stimmen (55 Prozent). Dem Vorum der Wahlkreiskonferenz hatten sich neben Mieves noch drei weitere Bewerber gestellt. Dabei entfielen auf Rebecca Schmitt 23 Stimmen, auf Lukas Herr acht Stimmen und auf Raymond Germany drei Stimmen. Mieves tritt als Kandidat in die Fußstapfen von Gustav Herzog, der seit 1998 im Bundestag sitzt und seit 2002 im Wahlkreis Kaiserslautern kandidiert hat. Zum Wahlkreis Kaiserslautern gehören die Stadt Kaiserslautern, Teile des Landkreises Kaiserslautern, der Donnersbergkreis und der Kreis Kusel. Der Wahlkreis Kaiserslautern war zuletzt der einzige Wahlkreis im Land, der von der SPD direkt gewonnen wurde.