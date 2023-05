Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Zwei Männer wollen für die SPD in den Wahlkampf ziehen. Die Grünstadter Genossen haben Christoph Spies am Freitagabend bei ihrer Mitgliederversammlung als Landtagskandidaten für den Wahlkreis 42 nominiert. Außerdem nutzte Timo Jordan, der für das Amt des Bad Dürkheimer Landrats antritt, die Chance, sich im nördlichen Kreisgebiet vorzustellen.

Einstimmig nominierte der Grünstadter Ortsverein Christoph Spies als Kandidaten: Der 35-Jährige gehört dem Landtag in Mainz bereits seit dem 1. Juli an und will erneut