Unbekannte haben auf dem Parkplatz „Am Wegweiser“ zwischen Carlsberg und Wattenheim kistenweise Gemüse und Obst entsorgt. Wann genau der Unrat entsorgt wurde, ist nicht bekannt. Die Grünstadter Polizei wurde am vergangenen Donnerstag von Zeugen darauf aufmerksam gemacht und hat den Fall an die zuständige Verbandsgemeinde Leiningerland weitergeleitet. Diese war am Montag mit der Klärung beschäftigt. Mehr