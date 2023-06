Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dieses Jahr ist ein ganz besonderes für die Kita „Spatzennest“ in Carlsberg. Die Einrichtung feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Was sich in dem halben Jahrhundert alles verändert hat, erzählen die erste und die aktuelle Leiterin.

Als Roswitha Mayer-Karl im Oktober 1973 ihre Stelle als Leiterin der Kita „Spatzennest“ in Carlsberg antrat, kam sie in ein leeres Haus. Die Einrichtung, die nach einem 1969