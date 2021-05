Auf dem Kleinsägmühlerhof in Altleiningen klafft ein 625 Quadratmeter großes und 3,5 Meter tiefes Loch. Hier wird ein Neubau entstehen, von dem Mitarbeiter und Kunden des Bio-Betriebes der Lebenshilfe Bad Dürkheim profitieren werden. Eine Riesenspende bringt das 1,9-Millionen-Euro-Projekt ordentlich voran.

Die Baugrube lässt erahnen, dass Großes entstehen soll. „Bei jedem Besuch kann man es selbst erleben – der Kleinsägmühlerhof ist ein ganz besonderer Ort: authentisch, bodenständig, ökologisch, inklusiv“, zeigte sich Meike Leupold begeistert. Am gestrigen Dienstag ist die stellvertretende Leiterin der Dietmar-Hopp-Stiftung zum offiziellen Spatenstich vorbeigekommen. Zusammen mit Carina Friedrich, der Referentin für Bildung und Soziales der 1995 vom SAP-Mitbegründer Hopp ins Leben gerufenen Institution, hat sie selbst Großes mitgebracht: eine Spende über 500.000 Euro. Johannes Steiniger, der Vorsitzende der Stiftung der Lebenshilfe Bad Dürkheim, nahm sie mit herzlichem Dank entgegen. Im vergangenen Sommer hatte er sich mit anderen Vorstandsmitgliedern einen Eindruck von den bislang sehr beengten Arbeitsverhältnissen auf dem Hof verschaffen können. „Ich habe gesehen, mit wie viel Herzblut und Improvisationstalent die Produkte hergestellt werden“, sagte Steiniger.

Viel Platz und kurze Wege

„Hier steht der Mensch im Mittelpunkt, mit all seinen Stärken und Herausforderungen“, lobte Leupold den Bio-Betrieb, in dem rund 70 Voll- und Teilzeitkräfte beschäftigt sind, darunter etwa 40 Personen mit Handicap. Nachdem vor wenigen Jahren gemäß der EU-Öko-Verordnung die Rinder einen großzügigen Boxenlaufstall und die Schweine ein neues Domizil erhalten haben – an den Kosten von 1,2 Millionen Euro hatte sich die Hopp-Stiftung schon mit 350.000 Euro beteiligt – entsteht nun ein großzügiges Gebäude für die Menschen auf dem Hof.

Geplant ist ein unterkellerter, barrierefreier Neubau auf einer Grundfläche von 714 Quadratmetern. Herzstück im Erdgeschoss ist der neue Hofladen, der mit 106 Quadratmetern viermal größer sein wird als der bisherige. Ebenerdig werden auch ein kleines Büro und die Bäckerei eingerichtet. Die Backstube wird 165 statt 58 Quadratmeter haben sowie von vielen zusätzlichen Räumen flankiert sein, die bislang fehlen: fürs Personal, das Lagern und Mahlen, Spülen, Kühlen und den Versand. Im Keller, erreichbar auch über einen Aufzug, wird die Molkerei eingerichtet. „Sie liegt unter der Erde, weil so die Rohmilch unter Nutzung des Gefälles direkt vom Melkstand dorthin geleitet werden kann“, erläuterte Betriebsleiter Richard Danner. Die Molkerei wird dreimal so groß sein wie bisher sowie umgeben sein von Lager-, Sanitär- und Umkleideräumen. „So haben wir den Hygienebereich inklusive Vermarktung in einem Gebäude. Durch die kurzen Wege wird die Arbeit effizienter“, freute er sich.

Bauernhof statt Tierpark

Seine Ehefrau Maria Burgmaier-Danner erzählte: „Vor dem Haus möchten wir eine überdachte Sitzgruppe schaffen, wo sich auch Besucher aufhalten können.“ Während der Pandemie gibt es einen regelrechten Run auf den Hof. „An manchen Tagen parken hier 17 Autos, aber vor dem Laden stehen nur zwei Leute“, berichtete sie von Ausflüglern mit Kindern, die einen Gang über den Bauernhof als Alternative zum lange Zeit nicht möglichen Besuch von Tierparks entdeckt haben.

Der Neubau wird klassisch gemauert sein. „Mir persönlich wäre eine nachhaltige Holzkonstruktion lieber, aber da wir hier mit Lebensmitteln umgehen, ist es mir sehr wichtig, dass es keine Ritzen und Spalten gibt, durch die sich Schädlinge Zugang verschaffen könnten“, so Danner. Der ökologische Gedanke findet in anderer Weise seinen Niederschlag. So wird in dem Haus, das im Juni 2022 fertiggestellt sein soll, eine Holzhackschnitzelheizung installiert. „Mit ihr wird dann auch unser Haupthaus versorgt“, sagte der Agraringenieur zu der Anlage, die eine 25 Jahre alte Heizung ähnlicher Art ersetzen wird. Es wird die Technik der Wärmerückgewinnung genutzt und Strom wird zu einem Teil selbst erzeugt. „Auf dem Dach des neuen Stalls liegen Photovoltaikmodule und auf dem Neubau sind langfristig auch welche vorgesehen“, informierte der 61-Jährige. Selbstverständlich werde auch das Regenwasser gesammelt und beispielsweise für die Reinigung von Maschinen und Ställen genutzt.

Es fließen keine Fördermittel

Das neue Gebäude wird vom Grünstadter Generalunternehmen Leininger Bau quasi schlüsselfertig erstellt. „Das war die wirtschaftlichste Möglichkeit“, sagte der Geschäftsführer der Lebenshilfe Bad Dürkheim, Sven Mayer. Nur auf diese Weise komme der etwas mehr als 600 Mitglieder zählende Verein mit den veranschlagten 1,9 Millionen Euro hin. Dabei ist ein Wermutstropfen zu schlucken: Fördermittel fließen nicht. „Um Zuschüsse zu bekommen, müssten für den Antrag jedes Gewerk und der Architekt einzeln mit Rechnungen belegt werden. Der Aufwand würde in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen“, so Mayer. Er hofft, dass die Hälfte der Kosten über Spenden refinanziert wird. Mit der riesigen Zuwendung der Dietmar-Hopp-Stiftung ist man diesem Ziel schon einen großen Schritt näher gekommen. Darüber hinaus seien bereits mehr als 1500 Einzelspenden zwischen fünf und 10.000 Euro eingegangen, zusammen 371.000 Euro.

Spendenkonto

IBAN DE74 5469 1200 0118 2995 07 bei der VR Bank Mittelhaardt, Stichwort: „Hof“.