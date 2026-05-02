Eine Geldausgabestelle ist aus Grünstadts größtem Markt verschwunden. Die Bank verspricht Ersatz mit erweitertem Service.

Sparkassenkunden konnten bislang im Grünstadter Globus-Markt an einem Automaten Geld abheben, nun werden sie an andere Adressen verwiesen. Die näheste ist das Beratungszentrum der Bank in der Friedrich-Ebert-Straße 15, außerdem empfiehlt das Kreditinstitut seine Niederlassungen in den Nachbarorten Dirmstein (Marktstraße 4), Bockenheim (General-Kullmer-Straße 4), Hettenleidelheim (Hauptstraße 43) sowie Freinsheim (Bahnhofstraße 14). Doch das ist nur eine Übergangslösung, ab Mitte Juni will die Sparkasse auch im Bereich des Globus-Areals wieder Bargeld ausgeben. Ihre Automatenstation soll in einen neuen Außen-Pavillon in der Nähe des Haupteingangs umziehen. Das ist nach Bank-Einschätzung ein komfortabel erreichbarer Standort, der dann auch nicht mehr an die Globus-Öffnungszeiten gebunden ist. Rund um die Uhr wird er den Angaben zufolge aber trotzdem nicht in Betrieb sein: Zwischen Mitternacht und 5 Uhr wird auch künftig kein Bargeld ausgegeben.