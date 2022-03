„Im 185. Jahr unseres Bestehens ist das weiterer Ausdruck für unser Motto ,nachhaltig erfolgreich’ “: Das sagte Andreas Ott, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Hardt, bei der Pflanzung dreier Bäume auf dem Ebertsheimer Kinderspielplatz. Insgesamt spendet die Sparkasse 15.0000 Euro für 16 Bäume. Nach Ebertsheim werden Bockenheim, Hettenleidelheim und Altleiningen folgen.

„Mit der Baumspendenaktion leisten wir als Sparkasse einen weiteren aktiven Beitrag zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit – wie etwa auch durch die Windräder bei Kindenheim oder die Photovoltaikanlage bei Hettenleidelheim. Mit der Spende geben wir unserer Region auch etwas zurück“, so Ott. Neben den drei Schattenspendern – Bergahorn, Sommerlinde und Bluteiche – auf dem Kinderspielplatz in Ebertsheim sollen im Hettenleidelheimer Schwimmbad vier sowie am Bockenheimer und Altleininiger Mehrgenerationenplatz fünf beziehungsweise vier Bäume gepflanzt werden.

Für Frank Rüttger (CDU) war es keine Frage, „schnell den Finger zu heben“, als nach möglichen Standorten für Baumpflanzungen gefragt worden war. Für ihn seien nicht nur die Bäume selbst wichtig, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, sondern es sich wichtig, „dadurch Nachhaltigkeit ins Bewusstsein zu bringen“. Auch dafür würden sich die vier Standorte Spielplatz, Schwimmbad und Mehrgenerationenplätze sehr gut eignen. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) sah mit der „Unterstützung unserer klimapolitischen Bemühungen durch die Sparkasse auch die Möglichkeit, dass Baumpflanzungen für andere Institutionen Schule machen können und hoffentlich zur Tradition werden“. Ebertsheims Ortsbürgermeister Bernd Findt (FWG) hob hervor, dass die Spende der drei Bäume für den Kinderspielplatz im Raimund-Diemer-Weg gerade zur rechten Zeit gekommen sei. Denn die Ortsgemeinde hatte eh geplant, hier Schattenspender anzupflanzen, nachdem der Spielplatz nach Westen auf freies Gelände verschoben worden war. Dies war notwendig geworden, um dort eine Unterstellhalle für den Natur- und Vogelschutz errichten zu können. „Wir hatten voriges Jahr sogar schon Löcher für Bäume ausgehoben, und dann natürlich sofort den Finger gehoben, als wir von der Spendenaktion gehört haben“, so Findt.