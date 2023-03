Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fußballer des VfR Grünstadt, die als einzige pfälzische Mannschaft, in der Nordgruppe der Landesliga Ost spielen, möchten am Sonntag Punkte holen, um so in die Aufstiegsrunde zu kommen. Nicht unwichtig dabei ist die Gesundheit der Spieler.

GRÜNSTADT. Die in der Landesliga spielende Mannschaft der VfR Grünstadt tritt am Sonntag in Mainz gegen den Zweiten in der Tabelle, die TSG Bretzenheim, an. Die Grünstadter, die der