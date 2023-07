Nach über fünf Jahren als Geschäftsführerin der Ökumenischen Sozialstation in Grünstadt hat Sabine Seifert den Staffelstab am 1. Juli an ihren Kollegen Jörg Gaißer übergeben. Sie wechselt unternehmensintern und verantwortet ab sofort zwei Seniorenzentren am Standort Speyer, während er die Sozialstation und das Diakonissen Seniorenzentrum Haus am Leininger Unterhof in Personalunion leitet. „Ich bin der Überzeugung, dass eine noch intensivere Zusammenarbeit der beiden Institutionen für die Weiterentwicklung der ambulanten und stationären Pflegeangebote am Standort Grünstadt von Vorteil ist“, begründet Gaißer seine Bereitschaft zur Übernahme der zusätzlichen Aufgabe. Im Haus am Leininger Unterhof ist der 45-jährige Altenpfleger seit 2011 tätig.

Rund 310 Pflegebedürftige

Er stieg dort innerhalb kurzer Zeit von der stellvertretenden Wohnbereichsleitung über die Wohnbereichsleitung bis zur Pflegedienstleitung auf, bevor er im Oktober 2015 die Einrichtungsleitung übernahm. In seiner Funktion als Leiter der Ökumenischen Sozialstation wird Gaißer von der dortigen Pflegedienstleitung Jasmin Elsenbast unterstützt. Die Ökumenische Sozialstation Grünstadt bietet seit über 40 Jahren professionelle Kranken- und Altenpflege, die sich am christlichen Menschenbild orientiert. Rund 60 Mitarbeiterinnen betreuen rund 310 pflegebedürftige Menschen. Neben medizinisch-pflegerischen Leistungen und hauswirtschaftlicher Versorgung bietet die Sozialstation besondere Unterstützung bei der Betreuung von Menschen mit Demenz.