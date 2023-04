Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Sozial-, Kultur- und Tourismusausschuss ist einverstanden mit der Planung des Gemeinderats, für rund 18.000 Euro Geräte und Möbel für den Spielplatz am Wohnpark zu kaufen. Wie Bürgermeister Werner Majunke (CDU) beim Ortstermin am Dienstag ausführte, ist ein Zuschuss in Höhe von 75 Prozent aus dem Leader-Programm zugesagt worden.

Viele Eigenbauten der Elterninitiative „Raum & Zeit“ auf dem Spielplatz haben einer Sicherheitsüberprüfung nicht standgehalten und mussten entfernt werden. Deshalb