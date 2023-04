Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Konzert-Reihe „Sonntags um fünf“ in der Kirche St. Oswald in Quirnheim-Boßweiler geht am 17. Juli weiter. Dann ist der Frauenchor [sy’zan] dort, der mit bemerkenswertem Repertoire zu den besten nicht-professionellen Vokalensembles zählt.

„Sonntags um fünf“ erklingen seit Herbst 2021 in der Kirche St. Oswald in Quirnheim-Boßweiler in lockeren Abständen Konzerte. Bereits das Eröffnungskonzert